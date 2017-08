Ich Deutsch: Raed Saleh liest

Rudow.

Raed Saleh, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, liest am Donnerstag, 24. August, um 19 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60, aus seinem Buch „Ich Deutsch – Die neue Leitkultur“. Als Raed Saleh im Alter von fünf Jahren aus Palästina nach Deutschland kam, konnte ihm niemand sagen, was das ist – ein Deutscher. Wie verhält man sich richtig? Wie tickt dieses Land? Und welche Werte sind unumstößlich? In seinem Buch gibt Saleh Antworten und formuliert Spielregeln. Im Anschluss an die Lesung darf diskutiert werden. Weitere Informationen und Anmeldung unter neukoelln@fritz-felgentreu.de oder unter56 82 11 11.