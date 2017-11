Berlin: Oskar Freiwilligenagentur |

Rummelsburg. „Kiezgrößen – der Kiez bin ich“ heißt eine Fotoausstellung, die am Freitag, 10. November, um 17 Uhr in der Oskar Freiwilligenagentur eröffnet wird. Gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Orangerie-Kiezspinne und Berliner Studentinnen entstand die bunte Porträt- und Textschau, in der Lichtenberger Nachbarn ihre Sicht auf den Kiez zeigen. Der Eintritt zur Ausstellungeröffnung in der Weitlingstraße 89 ist frei. Infos unter 428 38 40. bm