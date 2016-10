Wie heimatlich ist das Museum?

Lichtenberg.

Das Museum Lichtenberg wird von vielen seinen Besuchern auch als Heimatmuseum bezeichnet. Doch was Heimat bedeutet, darüber gibt es ganz verschiedene Meinungen und Deutungen. Viele Berliner Bezirksmuseen entschieden sich deshalb bewusst für die neutrale Bezeichnung Regionalmuseum. In seiner Veranstaltungsreihe zur Zukunft der Museumsarbeit lädt am 13. Oktober der Historiker Prof. Jürgen Hofmann zu einer Diskussion im Museum Lichtenberg, Türrschmidtstraße 24, ein. Um 19 Uhr hält er einen Vortrag zu den historischen Hintergründen zum Ge- und Missbrauch des Heimatbegriffs, anschließend soll mit dem Publikum zum Thema "Heimatmuseum" diskutiert werden. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter57 79 73 88 12 oder unter www.museum-lichtenberg.de