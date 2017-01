Großer SozDia Charity Flohmarkt in der alten schmiede

Am 11. März findet von 9 bis 13 Uhr in der SozDia Jugend- und Begegnungsstätte alte schmiede (Spittastraße 40, 10317 Berlin) unser Großer SozDia Charity Flohmarkt statt. Besuchen Sie den bunten Markt, finden Sie kleine und große Schätze und machen Sie Schnäppchen für den guten Zweck. Der Verkaufserlös fließt in die Projekte der SozDia. Weitere Informationen finden Sie hier