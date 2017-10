"Aquarelle mal anders" - dieses Motto hat die Berliner Künstlerin Sabine Helbing ihrer Ausstellung gegeben, die am 20. Oktober 2017 um 19 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird. Die Ausstellung findet in den Räumen der Galerie Kunst40 in der Breite Strasse 40, in Berlin-Schmargendorf statt und wird bis zum 2. November geöffnet sein.



Die Künstlerin ist Autodidaktin und zeigt in ihrer zweiten Einzelausstellung ausschließlich Aquarelle, die in den Jahren 2015 bis 2017 entstanden sind. Dabei handelt es sich zumeist um kleine Formate.