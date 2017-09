Berlin: Urania Berlin |

Schöneberg. Die Ärztinnen Angelika Behrens und Vera Stehr von der Evangelischen Elisabeth Klinik referieren am Gesundheitstag am 18. September 17 Uhr in der Urania, An der Urania 17, über Sodbrennen und Gallensteine. Sie gehen den Fragen nach, ob das eine nur lästig oder auch gefährlich und das andere immer ein Grund zur Operation ist. Im Anschluss an die Vorträge besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der Eintritt ist frei. KEN