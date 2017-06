Galerietour am Schöneberger Ufer

Schöneberg.

Sibylle Nägele und Joy Markert führen wieder zu neuen Kunstorten in historischen Räumen. Auf ihrer dritten Galerietour, eine Veranstaltung der Tempelhof-Schöneberger Museen, werden am 8. Juli die Preisträgerausstellung „Notationen“ im Verein Berliner Künstler am Schöneberger Ufer und von dort aus weitere Galerien in der Nachbarschaft besucht. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Galerie Verein Berliner Künstler, Schöneberger Ufer 57. Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos. Es wird um eine Anmeldung unter902 77 61 63 oder unter Museum@ba-ts.berlin.de gebeten.