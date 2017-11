Swen Schulzim Dialog

Berlin: Edeka |

Spandau/Charlottenburg. Anlässlich der bundesweiten Aktionswoche der „SPD-Fraktion im Dialog“ steht der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz am Freitag, 17. November, für Gespräche bereit. Und zwar von 15 bis 17 Uhr vor Edeka an der Ecke Tauroggener Straße und Osnabrücker Straße in Charlottenburg. Spandauer, die wissen wollen, auf welche Themen die SPD als Oppositionsfraktion im Bundestag künftig setzen will, können vorbeikommen. Auch für Probleme, um die sich seine Partei kümmern soll, hat Swen Schulz ein offenes Ohr. Wer den Termin verpasst, hat am 18. November die nächste Gelegenheit. Dann steht der Politiker von 11 bis 13 Uhr am Spandauer Markt. uk