Ausstellung im Atelierhaus

Weißensee.

Sie gehört zu den größten Atelierhäusern der Stadt: die ECC European Creativ City in der Neumagener Straße 21-29. In den Gebäuden befinden sich rund 70 Ateliers. In diesen arbeiten derzeit 50 Künstler aus dem In- und Ausland. Bis zum 7. Mai ist in der Toscana-Halle auf dem Gelände nun eine große Gemeinschaftsausstellung zum Thema „Eros“ zu sehen. Zu besichtigen ist diese täglich von 14 bis 19 Uhr. Weitere Informationen auf toscanahalle.wordpress.com