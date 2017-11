Mit dem Stadtrat im Gespräch

Weißensee.

Eine Sprechstunde veranstaltet der Stadtrat für Schule, Sport, Facility Management und Gesundheit, Torsten Kühne (CDU), am 13. November im ehemaligen Rathaus Weißensee in der Berliner Allee 252-260, Raum 116. Dort können von 16 bis 18 Uhr an den Stadtrat Anliegen herangetragen werden, die seine Amtsbereiche betreffen. Anmeldung unter902 95 73 01 oder per E-Mail torsten.kuehne@ba-pankow.berlin.de