Kochkurs im Familienzentrum

Weißensee.

„Säure-Basen-Haushalt – ein praktischer Kochkurs“ ist das Thema einer Veranstaltung im Familienzentrum Weißensee am 17. Januar um 19 Uhr. In der Mahlerstraße 4 erfahren die Teilnehmer, wie sie ihren Säure-Basen-Haushalt ins Gleichgewicht bringen können. Es gibt Anregungen, wie man schnell und einfach seinen Speiseplan umstellen kann. Und es wird natürlich gekocht. Die Teilnehmer werden um fünf Euro Unkostenbeteiligung gebeten. Anmeldung per E-Mail an info@stoffwechselkur24.de