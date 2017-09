Ein Bier zum Rundenwechsel

Weißensee.

Seinen 20. Bierpaarlauf veranstaltet des Weißenseer SV Rot-Weiß am 7. Oktober um 15 Uhr im Stadion Buschallee. Gelaufen werden von jedem Paar etwa 9000 Meter. Die Läufer dürfen bei jedem Rundenwechsel aber erst loslaufen, wenn sie ein 0,3-Liter-Bier ausgetrunken haben. Die Sieger werden in den Kategorien Frauen-, Männer- und gemischte Paare gekürt. Weiterhin gibt es einen Sonderpreis für das beste Outfit. 100 Paare dürfen an den Start gehen. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Weitere Informationen auf http://asurl.de/13is . Interessierte melden sich umgehend bei Jürgen Friede unter925 67 16 oder per E-Mail jfriede@wsv-berlin.de an.