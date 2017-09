Schnur & Staps

Berlin: "Schnur & Staps" | "Schnur & Staps", Bizetstraße 113, 13088 Berlin



Im Komponistenviertel eröffnet am 23. September der Posterladen Schnur & Staps. Das Sortiment umfasst neben Kinderpostern und Wandbildern mit Märchenmotiven, Lerninhalten, Landkarten oder Motiven zum Ausmalen auch ausgewählte Kinderbücher, Postkarten und Bilderrahmen.

Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

