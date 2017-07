Berlin: Markus-Kirche |

Steglitz. Am Sonntag, 23. Juli, gibt es um 16 Uhr in der Evangelischen Markuskirche, Karl-Stieler-Straße 8a, ein sommerliches Chorkonzert. Friedemann Graef am Saxophon und die Kantorei der Markuskirche tragen geistliche und weltliche Chormusik a capella aus verschiedenen Jahrhunderten sowie Musik für Saxophon und Orgel und Klavier vor. Die Leitung hat Friedemann Gottschick. Der Eintritt ist frei. KaR