Im Park mit dem Entenflüsterer

Steglitz.

Kay Fischer, auch bekannt als Entenflüsterer vom Stadtpark Steglitz, lädt zu Entenführungen ein. Sie finden am Langen Tag der Stadtnatur am Sonnabend, 17. Juni, 17 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, 14 bis 15 Uhr, statt. Während des geruhsamen Spaziergangs erklärt Fischer die Lebensweise der Enten im Stadtpark Steglitz und berichtet von seinen besonderen Erlebnissen mit den Tieren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Es wird gebeten, keine Hunde mitzubringen. Treffpunkt ist am Brunnen beim Musikpavillon. Anmeldungen unter26 39 41 41 oder auf www.kayfischer.de und https://2017.langertagderstadtnatur.de/infos/tickets