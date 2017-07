Die Markus-Gemeinde feiert unter der Kastanie

Steglitz. Die evangelische Markus-Kirchengemeinde feiert vom 14. bis 16. Juli ihr Sommerfest. Die Veranstaltung unter der Kastanie vor der Markuskirche, Karl-Stieler-Straße 8a, findet zum 32. Mal statt.

Los geht es am Freitag, 14. Juli, 18 bis 22 Uhr, mit Musik von den „Nanofish-Dippers“. Am Sonnabend, 15. Juli, wird das Fest um 14 Uhr offiziell mit einer Andacht in der Kirche eröffnet. Bis 17.30 Uhr gibt es Aktivitäten für Kinder in der Kita und auf der Wiese, ein Bühnenprogramm sowie Verkaufs-, Info- und Trödelstände und es finden Turmführungen statt. Auch Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Um 17.30 Uhr bringt der Clown „Herr Balzer“ sein Publikum zum Lachen und um 18.20 Uhr beginnt die amerikanische Versteigerung eines Fahrrades. Ab 19 Uhr spielt die Omega-Jazzband. Am Sonntag, 16. Juli, beginnt um 11 Uhr ein Reisesegen-Gottesdienst in der Kirche.