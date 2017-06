Vom KZ bis zur Kapitulation

Tempelhof.

Unter der Überschrift „Vom Columbia-Haus zum Schulenburgring“ und im Rahmen des Museumssommers laden die Museen Tempelhof-Schöneberg am 1. Juli zu einer Führung mit Joachim Dillinger ein. Im Columbia-Haus befand sich ein "wildes" KZ, in dem viele Gegner des Nationalsozialismus gefangen gehalten und gefoltert wurden. Im Haus Schulenburgring 2 wurde die Berliner Kapitulation unterzeichnet. Start ist um 14 Uhr am Luftbrückenkmal am Platz der Luftbrücke. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um Anmeldung unter Joachim.Dillinger@web.de oder unter785 77 39 gebeten.