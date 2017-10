Vorschule in der Lernhilfe Tempelhof

Am 4.11. starten unsere Vorschulgruppen für alle Kinder, die 2018 eingeschult werden.



In kleinen Gruppen werden wir alles erlernen, was den Schulstart erleichtert.



Neben Zahlen und Buchstaben sind das vor allem die Konzentrationsfähigkeit, eine gute Stift- und Schreibhaltung, ordentliches Arbeiten, einander zuhören, ein Mengenverständnis aufbauen, die Uhrzeit, der Umgang mit Geld und die Schulung der Feinmotorik.