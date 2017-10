Ehekrieg vom Feinsten: Emmis und Willnowskys Hochzeitstag

Tempelhof. Da wackeln die Bühnenkulissen: Vom 20. bis 22. Oktober präsentieren "Frau Emmi & Herr Willnowsky" in der ufaFabrik ihre Jubiläumsshow. Zwei Stunden Comedy-Bühnenterror sind angekündigt.

Emmi und Willnowsky alias Christoph Dompke und Christian Willer, sind seit 20 Jahren als "Deutschlands lustigstes Ehepaar" unterwegs. Aktuell präsentieren sie ihr mittlerweile zehntes abendfüllendes, mit fiesen Gemeinheiten, schrillsten Sketchen und einem musikalischen Parforceritt von Schlager bis Jazz gemixtes Bühnenprogramm – quasi der zehnte Hochzeitstag des skurrilen Pärchens.„Böser und besser gelaunt denn je“, freut sich ufaFabrik-Sprecherin Gaby Maria Metternich. Eben so, wie Emmi und Willnowsky es am besten können: sich mit unerbittlicher Konsequenz die Wahrheit sagen. Denn die Kunst, dem Partner Zärtlichkeiten um die Ohren zu hauen, beherrschen beide perfekt. „Die Ehe ist und bleibt eben der einzige Krieg, bei dem man mit dem Feind ins Bett geht“, so ihre Sicht der Dinge. Dabei werden dem Publikum nicht zuletzt auch Anregungen für den häuslichen Ehekrieg geboten.Die Vorstellungen im Theatersaal der ufa-Fabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnen an allen drei Tagen jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 21, ermäßigt 18, für Studenten (nur im Vorverkauf) zwölf Euro.

Weitere Informationen und Kartenreservierung: 75 50 30.