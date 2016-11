Ein Mann und sein Klavier: Sebastian Krumbiegel solo

Tempelhof. Sebastian Krumbiegel, bekannt als Sänger der Gruppe "Die Prinzen", ist allein auf Tournee. Am 25. November macht er mit seinem Programm „Ein Mann, sein Klavier und Ihr" in der ufaFabrik Station.

Der Mann am Klavier ist Autor und Interpret zahlloser Hits. Krumbiegel hat es vom Sakralsänger beim Leipziger Thomanerchor zum gefeierten Popstar, vom jugendlichen Musikfan in der DDR zu einem der bekanntesten Gesichter des Landes gebracht. Als Frontmann seiner Vokal-Gruppe "Die Prinzen" füllt er mühelos Arenen und Hallen.Nun steht Krumbiegel ganz allein auf der Bühne. Der Nachrichtenagentur dpa gegenüber erklärte er kürzlich: „Sehr klein, sehr kuschelig und intim, ohne große Gesten auf der Bühne, eben wirklich sehr reduziert. Ein Mann und ein Klavier – für mich sehr spannend, weil ich so nah an den Leuten sein werde, wie in keinem Prinzenkonzert.“Das freut auch die Veranstalter der Tempelhofer ufafabrik. „Wohl kaum ein Künstler hat so einen direkten Draht zu seinem Publikum“, so Sprecherin Gabi Maria Metternich.In der ufaFabrik stellt Krumbiegel übrigens auch sein aktuelles Album vor. Die Show im Theatersaal an der Viktoriastraße 10-18, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 16 Euro.

Alle weiteren Informationen und Kartenreservierung unter 75 50 30.