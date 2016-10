Fest der Toten (Calaveras Festival)

Der Día de Muertos (auch Día de los Muertos, „Tag der Toten“) ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage, an dem in Mexiko traditionell der Verstorbenen gedacht wird. Die Vorbereitungszeit für die Feierlichkeiten beginnt Mitte Oktober, gefeiert wird in den Tagen vom 31. Oktober bis zum Gedächtnis Allerseelen am 2. November. Dabei wird der Tag der Toten je nach Region auf verschiedene Weise gefeiert.



Calaveras Festival wird in Greenhouse, Godliebt-Dunkelstr. 43-44 mit Live Musik , Mexikanisches Essen, Kultfilm "Macario" (Mexiko, 1960)so wie eine gemälde Kunstaustellung mit werke von Armando Chavez, Rosaana Velasco u.a.Das Festival geht um 19uhr los und bis zum morgengrau.



Das Brauchtum zum Tag der Toten wurde 2003 von der UNESCO zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit ernannt und 2008 offiziell in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit übernommen. Die Feierlichkeiten in ihrer traditionellen Form gelten als bedroht, da sie nach und nach von dem eher kommerziell ausgerichteten Halloween-Brauch aus Nordamerika überformt werden.