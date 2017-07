Berlin: Evangelisches Gemeindehaus |

Tempelhof. Im Bachsaal des evangelischen Gemeindehauses Alt-Tempelhof und Michael, Kaiserin-Augusta-Straße 23, findet am 14. Juli ab 19.30 Uhr, wie an jedem zweiten Freitagabend im Monat, Ceilidh Dance statt. Das sind Formationstänze aus dem keltischen Raum. Schottische, irische, bretonische und alt-englische Tänze werden in Kreisen, Sets oder Squares nach Ansagen getanzt. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Mehr Informationen und Anmeldung: 704 00 80. HDK