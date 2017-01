Gedenken an den Holocaust

Berlin: Martin-Luther-Gedächtniskirche |

Tempelhof-Schöneberg. Anlässlich des 72. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz-Birkenau und des zwölften Internationalen Holocaust-Gedenktags findet am 27. Januar ab 19 Uhr in der Martin-Luther-Gedächtniskirche, Rathaus-/Ecke Kaiserstraße, ein Auschwitz-Gedenkgottesdienst statt. Es predigt Pfarrer Hans-Martin Brehm. Die Sängerin Anne-Lisa Nathan, Friedrich-Wilhelm Schulze an der Orgel und Marika Gejrot am Cello rahmen den Gottesdienst musikalisch ein. Weitere Informationen: 84 41 91 80. Jussi Gofenberg und Chor spielen Klezmer-Musik anlässlich des Holocaust-Gedenktags ab18 Uhr in der evangelischen Kirche Zum Heilsbronnen, Heilbronner Straße 20. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert wird am Kirchenausgang um eine Spende gebeten. HDK/KEN