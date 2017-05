Kindercircus am Teltowkanal: Witz und Lebensfreude in der Manege

Tempelhof. Drei tolle Tage in der ufaFabrik: „Manege frei“, lautet der Schlachtruf. Vom 12. bis 14. Mai steht zum 31. Mal das Berliner Kinder- und Jugendcircus-Festival in der Kulturfabrik am Teltowkanal auf dem Programm.

Flic Flac bis Bauchtanz

Nachwuchs willkommen

75 50 30, Weitere Informationen und Kartenreservierung unter75 50 30, www.ufafabrik.de

Der Tempelhofer Kindercircus ist längst eine Berliner Institution und wie üblich ist eine „rasante Show voll Witz und Lebensfreude“ zu erwarten. Kinder und junge Erwachsene, Nachwuchsartisten und Akrobaten, die ihr Metier in der ufaFabrik-eigenen KinderCircusSchule gelernt haben, stehen gemeinsam im Rampenlicht der Manege. Unter anderem präsentieren Akrobaten, Breakdancer, Tänzer, Clowns und Jongleure ihre Show sowie das Beste aus drei Jahrzehnten.„Von Flic Flac und dreistöckiger Pyramide, von Kugellauf bis Bauchtanz ist alles geboten, was Spaß macht und das Publikum zum Staunen bringt“, so ufaFabrik-Sprecherin Gabi Maria Metternich.Die ersten Generationen der Tempelhofer Zirkuskinder sind längst erwachsen. Insgesamt haben in den vergangenen 31 Jahren mehr als 6000 Nachwuchsartisten und Akrobaten die KinderCircusSchule besucht und manchmal sogar zum Beruf gemacht. Beispielsweise haben der renommierte Fußball-Jongleur Andreas Wessels, BMX-Akrobat Frank Wolf und Magic-Entertainer Daniel Reinsberg ihre Karrieren als Kinder in der 1986 gegründeten Circus-Schule gestartet.Und so funktioniert’s: Jungen und Mädchen – Mindestalter vier Jahre – trainieren unter Anleitung professioneller Artisten, von Musikern unterstützt. „Der Unterricht und das Training sollen den Kindern vor allem Spaß machen. Und wenn sie im Laufe der Zeit entdecken, was sie alles können, wachsen sie über sich hinaus“, erklärt ufa-Urgestein Juppy das Konzept. Nachwuchs ist stets willkommen. In Kursen und Workshops werden zirkusbegeisterten Kindern und Jugendlichen die Zirkusdisziplinen beigebracht. Zum Konzept gehört auch die Entwicklung von Kreativität und Teamgeist.Die Show im Theatersaal der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnt am 12. Mai um 11 Uhr. Der Eintritt kostet vier Euro. Am 13. und 14. Mai heißt es jeweils ab 15 Uhr "Manege frei" und der Eintritt für Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) kostet vier, für Erwachsene sieben Euro.