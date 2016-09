Am Samstag, den 26. November 2016 von 13 bis 18 Uhr findet in der Aula des Eckener Gymnasiums ein Kreativ- und Adventsmarkt statt.

Es erwartet Sie eine Vielfalt an Gestricktem, Gehäkeltem, Gebasteltem, Gebackenem, Adventskränze, Marmelade, Wein, Fotokarten und anderes mehr.



Für das leibliche Wohl gibt es Kaffee und Kuchen, sowie Glühweinausschank.



Standanmietung (nicht gewerblich): selbstgebackener Kuchen und 1 Tisch 5 €, 2 Tische 8 €, 3 Tische 10 € (max. 3 Tische möglich) Tischgröße 60 x 85 cm.

Kontakt : eckener-kreativ@web.de und Mo-Fr. 16-19 Uhr 0176 76 09 37 20