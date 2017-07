Meistertrommler Kim Duk-Soo am Teltowkanal

Tempelhof. Am 5. August macht der koreanische Meistertrommler Kim Duk-Soo mit seiner Trommeltruppe in der ufaFabrik ein besonderes Fass auf. Gleichsam ein doppelter Feiergrund.

Noch bis zum 5. August gastieren die Tänzer und Trommler der SamulNori Hanullim Performing Arts Troupe im Rahmen ihrer Europatournee in der ufaFabrik. Und dort feiert Kim Duk-Soon aus Südkorea am 5. August auch sein 60-jähriges Bühnenjubiläum sowie die 25-jährige Freundschaft mit der ufaFabrik. Deshalb gilt dieser sonnabendliche Auftritt am Teltowkanal auch als das „Highlight der Europatournee“, freuen sich die Veranstalter, denn die koreanischen Meistertrommler unter der Leitung des vielfach ausgezeichneten Kim Duk-Soo mit ihrem furiosen Tanz- und Musikspektakel begeistern weltweit das Publikum.Das Konzert-Spektakel unter dem Motto „Berlin-Seoul“ auf der überdachten Sommerbühne der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnt am 5. August um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 19, ermäßigt 15 Euro. Karten:75 50 30.