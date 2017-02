Musikalische Wortjongleure in der ufaFabrik

Tempelhof. Unter der Überschrift „Der Damenwal – Kabarett, das übers Wasser geht“ gibt am 11. Februar das Musikkabarett Faltsch Wagoni mit den beiden Rhythmuspoeten Silvana und Thomas Prosperi ein Gastspiel in der ufaFabrik.

„Die wassersüchtigen Wortjongleure von Faltsch Wagoni laden zu einem poetischen Kopfsprung ins feuchte Element. Barfuß, dichtend und höchst musikalisch zelebrieren sie ihre Wasserliebe und ergründen den grammatikalischen Wasserfall – den Aquativ“, heißt es unter anderem in der Ankündigung. Darüber hinaus erörtern sie so knifflige Fragen wie: Kann Wasser schwimmen? Ist der Mensch eine gesättigte wässrige Lösung? Gibt es Wasser auf dem Mars und wenn ja, wem gehört es?Fragen über Fragen und dazu kommt noch der Damenwal. Ist er der Bademeister oder die Walküre? Ist er männlich oder weiblich? Darüber können die Rhythmuspoeten Silvana und Thomas Prosperi prächtig streiten. „Auf jeden Fall ist der Damenwal eine erklärte Freundin von Wasserlachen – trotz seines trockenen Humors“, so eine erste Antwort.Die übrigen Antworten erfährt das Publikum am 11. Februar im Varieté-Salon der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18. Die Show beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet 19, ermäßigt 16 Euro. Studenten zahlen (nur im Vorverkauf) zwölf Euro.

Weitere Informationen und Ticketreservierung: 75 50 30.