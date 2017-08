Berlin: Ev. Pfarrgarten |

Tempelhof. Die evangelische Kirchengemeinde Alt-Tempelhof und Michael lädt am 25. August zu einer Open-Air-Filmvorführung in den Pfarrgarten Friedrich-Franz-Straße 11b ein. Gezeigt wird der Streifen „Pretty Women“ mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen. Die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos: 752 80 63. HDK