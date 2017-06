Berlin: Hafen Tempelhof |

Tempelhof. Am 3. Juli startet im Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen, Mariendorfer Damm 1, die Erlebnisausstellung „MeerErleben“. Sie bietet vielfältige Einblicke in die unterschiedlichen Ozeanwelten. In sieben Ausstellungsmodulen haben Besucher die Möglichkeit, an Monitoren, Texttafeln und 20 interaktiven Exponaten eine facettenreiche Reise durch die Weltmeere zu unternehmen. Täglich stehen fachlich qualifizierte Betreuungspersonen für alle Fragen zur Verfügung und führen durch die Ausstellung. Weitere Informationen unter 75 68 77 90. HDK