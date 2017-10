Schlittenfahrt in der Spukvilla

Berlin: AWO Spukvilla am Friedensplatz |

Tempelhof. In der AWO-Spukvilla am Friedensplatz, Albrechtstraße 110, stellen Autoren an jedem ersten Mittwoch eines Monats ihre Werke vor, bringen Schauspieler markante Texte oder Musiker Chansons und Couplets zu Gehör. Am 1. November steht Lutz Hoff mit „Hoffs Schlittenfahrt“ auf dem Programm. Die Lesung beginnt um 18.30 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.. Weitere Informationen und Kartenreservierung unter 751 50 89. HDK