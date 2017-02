Berlin: Boseclub Tempelhof |

Tempelhof. In der Kinder- und Jugendeinrichtung Boseclub, Bosestraße 6, ist regelmäßig eine Theatergruppe am Werk. Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren sind zum Mitmachen eingeladen. Die Bretter, die die Welt bedeuten, werden jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr ausgelegt, das nächste Mal am 14. Februar. Alle weiteren Informationen: 75 51 87 20. HDK