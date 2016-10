Xanadu am Teltowkanal

Tempelhof. Unter der Überschrift „Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Willkommen in Xanadu!“ stehen in der ufaFabrik am 21. und 22. Oktober zwei Konzertabende mit der Männer-Minne, Berlins erstem schwulen Männerchor, auf dem Programm.

„Zwei Konzertabende voller Sangesfreude und Esprit, Witz und Bewegung“ sind angekündigt. Der zurzeit rund 30 Stimmen umfassende Chor wurde 1987 gegründet und huldigt in seiner neuen Show Schwulen-Ikonen sowie von den Minne-Männern vergötterten Künstlern, um ihre Fans mit Glanz und Glitter zu überschütten.Nachdem 2005 Holger Perschke die Chorleitung übernahm, wurden bislang unter anderem Hommagen an den Komponisten Friedrich Hollaender und dem schwulen Berliner Bruno Balz – einer der produktivsten Schlagertexter der 1930er- bis 60er-Jahre – sowie das Märchenprogramm „Zauberwald“ einstudiert.Die Shows im Theatersaal der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, beginnt an beiden Tagen um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16, ermäßigt zwölf Euro. Weitere Informationen und Kartenreservierung:75 50 30.