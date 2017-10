Zweites Berliner Ukulele-Festival in der ufaFabrik

Tempelhof. „Zwei Tage vollgepackt mit allem, was das Ukuleleherz begehrt“, lautet die Ankündigung. Am 28. und 29. Oktober steht die Ukulele im Mittelpunkt des ufaFabrik-Programms.

Sie ist ein gitarrenähnliches Zupfinstrument, das normalerweise mit vier, aber auch mit sechs oder acht Saiten bespannt und gespielt wird. Sie ist meist etwa 60 Zentimeter lang und 20 Zentimeter breit. Quasi also eine Gitarre im Miniformat.Beim zweiten Berliner Ukulele-Festival gibt es Konzerte, Workshops, gemeinsames Ukulelespiel sowie viele Angebote rund um Instrument und Hawaii. Schließlich wird die Ukulele oft auch als Hawaiigitarre bezeichnet. Und wie mit diesem Instrument professionell gemachte Musik klingt, bringen Sarah Maisel & Craig Chee, die Lucky Leles, Ukulollo, Tobias Elof, Ukulelezaza, The Gentle Ukes, Hula Hut and the Seven Seas sowie die Uke Academy zu Gehör.Die Work- beziehungsweise Playshops des Ukulele-Festivals im Theatersaal der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, gehen an beiden Tagen um 10 Uhr los. Die Konzerte beginnnen jeweils um 16 Uhr. Die Eintrittspreise beziehungsweise Teilnahmegebühren sind unter www.ufafabrik.de anzuklicken.

Weitere Informationen unter 75 50 30.