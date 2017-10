Berlin: Flughafen Tempelhof |

Tempelhof. Anlässlich des 81. Jahrestags der Schließung des KZ Columbia im November 1936 führt der „Förderverein zum Gedenken an Naziverbrechen um und auf dem Tempelhofer Flugfeld“ am 8. November eine Veranstaltung durch. Sie findet auf dem Flughafen Tempelhof in der Alten Zollgarage statt und beginnt um 19 Uhr mit einer Kranzniederlegung vor der Gedenktafel am Flughafengebäude. HDK