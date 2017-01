Berlin: ufaFabrik |

Tempelhof. Der Familientreffpunkt des Nachbarschaftszentrums in der ufaFabrik, Viktoriastraße 13, bietet ab 23. Januar, jeweils montags von 14 bis 15.30 Uhr, den achtteiligen Kurs FamilySteps unter Leitung von Friederike Hundertmark an. „FamilySteps ist ein ganzheitlicher Eltern-Kind-Kurs in gemütlicher Atmosphäre. Wir schaffen einen Ort für all die aufkommenden Fragen ab dem ersten Geburtstag, verbunden mit Elementen aus dem Kinderyoga, Bewegungs- und Singspielen, Massagegeschichten, sowie verschiedene Sinnesanregungen“, so die Veranstalter. Weitere Informationen und Anmeldung: 75 50 31 22. HDK