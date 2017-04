Geführte Radtour durch den Kiez

Tempelhof.

Unter dem Motto „Mit dem ADFC Berlin den eigenen Kiez entdecken“ startet am 7. Mai um 14 Uhr am S- und U-Bahnhof Tempelhof, Ausgang Hoeppnerstraße, eine kostenlos geführte Radtour durch den Bezirk. In gemütlichem Tempo geht es zu Orten, die versteckt, skurril, historisch oder einfach ein Muss sind. Gemeinsam werden 20 bis 25 Kilometer hauptsächlich auf Nebenstraßen und grünen Wegen geradelt. Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Infos: www.kieztouren.radundtouren.de