„Irren ist amtlich“: Beratungsbus wieder auf Tour

Tempelhof. Zurzeit ist das Berliner Arbeitslosenzentrum (BALZ) wieder mit seinem Beratungsbus auf Jobcentertour. Im Mai macht der Bus dreimal vor dem Tempelhof-Schöneberger Jobcenter in der Wolframstraße 89-92 Station.

Sämtliche Stationen des Busses, Adressen von Sozialberatungsstellen und weitere Informationen gibt es unter www.beratung-kann-helfen.de

Der Bus parkt am 15. Mai sowie am 29. und 30. Mai jeweils von 8 bis 13 Uhr in der Wolframstraße. Die Mitarbeiter beantworten unter anderem kostenlos Fragen zum Arbeitslosengeld II, überprüfen Bescheide, geben Auskunft zu Rechtsmitteln und unterstützen Ratsuchende beim Abfassen von Anträgen und Schriftstücken.Unter dem Motto „Irren ist amtlich“ ist der vom Berliner Arbeitslosenzentrum der evangelischen Kirche initiierte Beratungsbus mittlerweile im elften Jahr auf Tour und „zu einem gut nachgefragten, unabhängigen Informations- und Beratungsangebot in der Hauptstadt geworden“, sagt Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Soziales und Arbeit, und betont, dass die Aktion auch vom Senat gefördert wird. „Immer noch suchen Hartz IV-Beziehende außerhalb der Jobcenter diese niedrigschwellige Beratung zu Bescheiden und anderen Entscheidungen der Behörden“, so die Senatorin.