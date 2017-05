Massage für Säuglinge

Berlin: ufaFabrik |

Tempelhof. Im Familientreffpunkt im Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10, startet am 23. Mai ein Kurs für Babymassage für Säuglinge ab der fünften Woche bis zu sechs Monaten. Der Kurs umfasst sechs Termine jeweils dienstags von 13.30 bis 14.45 Uhr. „Die Babymassage baut eine harmonische Beziehung zwischen Eltern und Kind auf und fördert die körperliche sowie geistige Entwicklung. Das Wohlbefinden wird gesteigert und das Baby ist entspannter“, so die Veranstalter. Weitere Infos und Anmeldung: 75 50 31 22. HDK