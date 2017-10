Yoga für die ganze Familie

Berlin: Nachbarschaftszentrum in der ufaFabrik |

Tempelhof. Im Familientreffpunkt des Nachbarschaftszentrums in der ufaFabrik, Viktoriastraße 13, steht am 18. Oktober von 17.30 bis 18.30 „Family Yoga Play“ auf dem Programm. Ein Angebot für maximal zwei Erwachsene mit einem oder mehreren Kindern im Alter zwischen dreieinhalb und acht Jahren. „Family Yoga bietet Raum für eine qualitativ gute Zeit miteinander, in der gemeinsam geübt, gelacht, sich gegenseitig unterstützt und voneinander gelernt wird“, so die Veranstalter. Weitere Information und Anmeldung: 626 39 73. HDK