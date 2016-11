Tempelhof.

Anlässlich des Internationalen Aktionstags gegen Gewalt an Frauen veranstaltet der Sportverein Taekwondo Füchse Berlin in Kooperation mit der Tempelhof-Schöneberger Frauenbeauftragten einen aktivierenden Workshop zu Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen. Ort der Handlung ist am 26. November von 11 bis 13 Uhr die „Villa Holz“, Holzmannstraße 22. Leichte Sportsachen und Hallenschuhe sind mitzubringen. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings wird um Anmeldung unter vorstand@taekwondo-fuechse.de gebeten.