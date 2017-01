Berlin: ufaFabrik |

Tempelhof. Unter dem Motto „Mit Energie ins neue Jahr“ findet in der ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18, am 14. und 15. Januar ein Qi Gong Schnupper-Wochenende unter der Leitung von Gudrun Chen-Wagner statt. Die chinesischen Übungen gelten als stärkend für die Gesundheit. Die jeweils 90-minütigen Kurse beginnen an beiden Tagen um 10 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung: 75 50 30. HDK