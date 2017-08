Neuer Kurs für Mütter mit Babys

Berlin: ufaFabrik |

Tempelhof. Im Familientreffpunkt des Nachbarschaftszentrums in der ufaFabrik, Viktoriastraße 13, startet am 14. August, jeweils montags von 12 bis 13 Uhr, ein Kurs für Mütter mit Babys. Unter dem Motto „Körperlich fit sein und das eigene Wohlbefinden steigern“ wird mit Elementen aus Aerobic, Gymnastik, Yoga und Faszientraining der ganze Körper in Bewegung gesetzt und die Muskulatur des Beckenbodens, des Bauches, des Rückens und der Beine gekräftigt. Weitere Infos und Anmeldung: 626 39 73. HDK