Aufruf zur Fahrrad-Demonstration auf dem TeDamm am Di 16.05.17 um 18 Uhr



Der Tempelhofer und Mariendorfer Damm zwischen Alt-Tempelhof und Alt-Mariendorf ist für Radfahrende lebensgefährlich: der Radverkehr muss sich ohne Radverkehrsanlagen in den fließenden Verkehr begeben. Diejenigen, die sich dort unsicher fühlen, müssen große Umwege fahren - oder nutzen ordnungswidrig den Fussweg und gefährden Fussgänger. Denn es gibt keine sichere, legale und durchgängige Nord-Süd-Verbindung für Radfahrende in Tempelhof.Deshalb fordern wir eine baulich geschützte, zwei Meter breite Radspur auf dem Tempelhofer Damm zwischen Alt-Tempelhof und der Ullsteinstraße für Jung und Alt!Wir rollen dem Radverkehr den roten Teppich aus und rufen auf zur Demonstration am Dienstag den 16.05.17 um 18.00 UhrTempelhofer Damm, Ecke Alt-TempelhofAus Platzgründen ist der Dorfanger am östlichen TeDamm unser Sammelpunkt.