Tiergarten.

Der Berliner Kulturwissenschaftler Michael Gordian erläutert in seinem Vortrag „Von Ankern und Heiligenscheinen“ am 31. Januar um 18.30 Uhr in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung, Tiergartenstraße 35, wie man Lebensklugheiten lernen kann. Veranstalter ist das Politische Bildungsforum Berlin. Weitere Auskünfte erteilt Renate Abt unter26 99 60 oder per E-Mail an kas-berlin@kas.de