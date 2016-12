Bachs Kantaten und Modernes

Tiergarten.

Die festliche Konzertreihe mit den sechs Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach und Musikwerken der Moderne in der Gemäldegalerie am Kulturforum schließt am 6. Januar mit der sechsten Kantate „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ und der 1943 entstandenen Komposition „Figure humaine“ von Francis Poulenc. Es musizieren das Vocalconsort Berlin und das Ensemble Continuum. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Eine halbe Stunde vorher wird eine Kurzführung durch die Ausstellung angeboten. Karten zu 20, ermäßigt 14 Euro, sind unter www.smb.museum/veranstaltungen erhältlich.