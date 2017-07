Chinesisch kochen

Berlin: Chinesisches Kulturzentrum |

Tiergarten. Der Koch des Chinesischen Kulturzentrums, Klingelhöferstraße 21, führt Interessierte am 20. August von 15 bis 17 Uhr in die traditionelle chinesische Kochkunst ein. Zum Kochkurs gehört eine Verköstigung, die alle Sinne anspricht. Drei Gerichte stehen auf dem Speiseplan: kurz angebratener Schweinebauch nach Bauernart, duftender Spitzkohl, scharf und knackig angerichtet, und chinesische Teigtaschen mit Chinakohl-Hackfleisch-Füllung. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldung per E-Mail an kursangebote@c-k-b.eu oder unter 26 39 07 91 14 (montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr). KEN