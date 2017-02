Berlin: Kunstgewerbemuseum |

Tiergarten. „Die Kleider der Jackie Kennedy – First Lady – Grande Dame“ ist der Titel eines Vortrags der Kunsthistorikerin Brigitte Tietzel, seit Oktober 2010 Honorarprofessorin an der Universität Köln, am 15. März im Kunstgewerbemuseum am Kulturforum am Matthäikirchplatz. Die Würde des Präsidentenamtes ihres Mannes John F. Kennedy empfand Jacqueline Bouvier Kennedy als eigene Verpflichtung. Sie präsentierte sich in jeder Hinsicht als erste Dame ihres Landes, und dazu gehörte auch ihre äußere Erscheinung. Die kostenfreie Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe „Mode Thema Mode“ beginnt um 18 Uhr. KEN