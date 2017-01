Tiergarten. Zu einem ganz besonderen Neujahrsfest lädt das Chinesische Kultuzentrum vom 12. bis 14. Januar in das Einkaufszentrum Arkaden am Potsdamer Platz ein. Künstler aus der Provinz Jiangsu unterhalten die Besucher mit Tanz, Theater und Akrobatik, sechs Kunsthandwerker demonstrieren live ihr Können. Darüber hinaus haben die Tanz- und die Kampfkunstgruppe ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt. Am 12. Januar, 19.30 Uhr, wird das Fest im Beisein des chinesischen Botschafters Shi Mingde und des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt, Stephan Steinlein, mit Feuerwerk und Lasershow feierlich eröffnet. „Happy Chinese New Year“ ist zu erleben am 12. Januar von 13 bis 21 Uhr sowie am 13. und 14. Januar jeweils von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. KEN