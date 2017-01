Kinderballett in der Urania: Coppélia

Als Nachfolgerin von „Tanz ist KLASSE! - Kinder tanzen“ präsentiert die neu gegründete Ballettschule am Staatsballett ihre erste Produktion! Unter der Leitung des Staatsballett-Tänzers und Direktors der Ballettschule, David Simic, erarbeiteten die kleinen Tänzerinnen und Tänzer eine anmutige Choreographie zur heiteren Musik von Léo Delibes.Erzählt wird die Geschichte von Franz und seiner Freundin Swanilda, deren Hochzeitspläne durch eine neue Erfindung des Doktor Coppélius, dem unheimlichen Automaten-Erfinder, gehörig durcheinander gebracht werden …In phantasievollen Bildern entführen die Kinder ihr Publikum in eine Märchenwelt, in der, mit viel Liebe zum Detail, der Spaß am Tanzen im Mittelpunkt steht.Es tanzen: Kinder der Ballettschule am StaatsballettChoreographie: David SimicBühne und Kostüme: nach einer Idee von David SimicMusikeinspielung: Léo DelibesDauer ca. 1 Std., keine PauseKinderpreis (bis 14 Jahre): 6,00 € / Normalpreis: 14,00 € (erm.: 12,00 €) / Urania-Mitglieder: 10,00 € Karten an der Urania Tageskasse oder zzgl. VVK Gebühr bei reservix.de