Kunst aus Stahlkabeln

Rebirth from the Ruins

Rebirth from the Ruins , Potsdamer Platz , 10785 Berlin DE

Berlin: Rebirth from the Ruins |

Tiergarten. Er nennt sich „Künstler für die Wiedergeburt der Umwelt“, sein Werkstoff sind Stahlkabel. Am 27. Juli um 16.30 Uhr eröffnet der taiwanesische Künstler Muxian Kang auf dem Potsdamer Platz seine Skulpturenausstellung „Rebirth from the Ruins“ (Wiedergeburt aus den Trümmern). Die bis zum 20. August gezeigten Plastiken bestehen aus stählernen Aufzugskabeln des „Taipei 101“. 508 Meter ragt der Wolkenkratzer als Wahrzeichen über Taipeh, das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Taiwans, hinaus. Bis 2007 war das Gebäude das höchste der Welt. KEN